رئيس الأكاديمية العربية: إجراء عمليات جراحية بالمجان بـ"المستشفى التعليمي" بالعلمين الجديدة

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن بدء المرحلة الثانية لإجراء العمليات الجراحية بالمجان داخل المستشفى التعليمي التابع للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، لتعزيز دور الأكاديمية في خدمة المجتمع وتنمية القطاع الصحي في المنطقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى فرع الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعضوية خالد الأمير وشرين العقاد وكلاء النقابة، والدكتور أحمد غزال مدير مركز التسويق والإعلام الإبداعي، وباسم علي للمركز الصحفي بالأكاديمية.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية شملت المعامل التعليمية، ووحدات علاج الأسنان، والمستشفى التعليمي، والمباني الإدارية، وعددًا من الكليات.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفى يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، مكون من 5 طوابق، ويضم أحدث الأجهزة الطبية وشبكة غازات مركزية، ومغسلة، وغرفة تعقيم وأشعة متطورة، بالإضافة إلى 6 ماكينات غسيل كلوي تقدم خدماتها مجانًا للمرضى.

وأشار إلى أن المستشفى يضم 120 سريرًا داخليًا و7 أسرة للعناية المركزة و4 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، إلى جانب 10 عيادات خارجية متخصصة في مجالات النساء والباطنة والأطفال والرمد والطوارئ والقلب والعظام والجلدية والأنف والأذن، إضافة إلى عيادة أسنان مزودة بأحدث التقنيات العالمية وسيارة إسعاف لخدمة حالات الطوارئ.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن مستشفى الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة تستعد لإجراء أول جراحة كبرى في فبراير المقبل، يقوم بها العالم المصري الدكتور علاء الغنيمي، أستاذ جراحة الأطفال والمسالك البولية، ورئيس الجمعية الأوروبية لجراحات المسالك البولية للأطفال، ورئيس قسم المسالك البولية للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة باريس، وذلك في إطار التعاون العلمي للاستفادة من خبراته الدولية في تطوير المنظومة الطبية بالمستشفى، لتعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الدقيقة وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة لأهالي مدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية تمتلك 206 وحدات متخصصة لعلاج الأسنان تستقبل يوميًا نحو 400 مريض، إلى جانب تنظيم قوافل طبية مجانية في مناطق مطروح والعلمين القديمة ومرسى مطروح والضبعة، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الأكاديمية لا تكتفي بالعلاج داخل أسوارها، بل تمتد جهودها إلى المجتمع من خلال حملات الرمد والقوافل العلاجية ومحطات لنقل المرضى من المناطق النائية لتلقي العلاج بالمستشفى.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة أقام بتمويل ذاتي على مساحة 62 فدانًا، ويضم تسع كليات هي الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي، العلوم، الهندسة، الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات، وإدارة الأعمال.

وأوضح أن الفرع يخدم طلابًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، منها السودان والأردن وسوريا واليمن والإمارات وباكستان وتركيا والهند والولايات المتحدة وكندا والصومال ونيجيريا، ما يجعله نموذجًا للتنوع الثقافي والتعاون الأكاديمي الدولي.

أشاد رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، بالدور الريادي الذي تؤديه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، مؤكدًا أن ما تقدمه من خدمات مجتمعية وصحية مجانية يعكس رؤيتها الإنسانية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأضاف أن الأكاديمية باتت نموذجًا يحتذى به في تحقيق التكامل بين التعليم والتطبيق العملي وخدمة المجتمع، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تواكب تطورات العصر وتُسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

