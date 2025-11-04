محافظ دمياط يفتتح محطة الصرف الصحي بشط جريبة

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، محطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية شط جريبة، بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وشبكة الانحدار وخط الطرد، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة.

تكلفة 100 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة

حضر الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رامي مختار مدير فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب، سمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط.

بلغت تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، ويخدم ما يقرب من 30 ألف نسمة. نفذته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال شركة المقاولون العرب، ويضم محطة رفع رئيسية ببيارة قطرها 7 أمتار وعنبر تشغيل، ومبان خدمية تشمل الأمن والمخزن والتوليد وقواعد المحولات والسور والموقع العام.

تضم المحطة 4 طلمبات بطاقة تصريف 265 لتر/ثانية لكل منها، ووحدة توليد بقدرة 450 ك.ف.أ، وعدد 2 محول بقدرة 800 ك.ف.أ، وخط طرد بطول 2.5 كم، وشبكة انحدار بطول 12 كم، تم ربطها بمحطة معالجة العنانية بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميا.

الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط يفتتح محطة الصرف الصحي الرئيسية بشط جريبة

محافظ دمياط: مرحلة جديدة لخدمة الاهالي

اكد الدكتور ايمن الشهابي خلال الافتتاح ان المحافظة حرصت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخطي كل العقبات التي واجهت المشروع لسنوات طويلة، مشيرا الى ان المرحلة الثانية ستشمل انشاء محطة رفع فرعية لاستكمال تغطية المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي.

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل الخدمة للمشتركين غير المرتبطين بالمحطة خلال اسبوعين، مشددا على استكمال باقي أعمال الشبكة خلال ثلاثة اشهر فقط، تحقيقا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.

توجيهات عاجلة لتطهير الترع



شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الفوري مع الري لتطهير ترعة شط جريبة ورفع المخلفات لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

فرحة الأهالي بعد سنوات من الانتظار



وعبر أهالي شط جريبة عن فرحتهم البالغة بهذا الافتتاح الذي أنهى معاناة امتدت لاكثر من ثلاثة عقود، مؤكدين شكرهم لمحافظ دمياط على جهوده ومتابعته المستمرة، بعد ان كانت القرية تعاني من الطفح المتكرر لمياه الصرف وانتشار التلوث، واضطرارهم للاستعانة بعمال الصرف بنظام النزح اليدوي بشكل دائم.

بهذا الافتتاح، تطوي شط جريبة صفحة طويلة من المعاناة، لتبدأ فصلا جديدا من التنمية والخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

