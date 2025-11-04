الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع نظيره الفنزويلي

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا يوم الجمعة المقبل، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشر عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

الجريدة الرسمية