تونس تكتسح فيجي بسداسية بكأس العالم تحت 17 سنة

حقق منتخب تونس الفوز علي نظيره منتخب فيجي بنتيجة 6ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

تعادل سلبي بين السنغال وكرواتيا

وانتهت قبل قليل مباراة السنغال أمام كرواتيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

منتخب المغرب تحت 17 سنة، فيتو

اليابان تضرب أسود الأطلسي بثنائية

فيما انتهت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الياباني، بفوز الأخير بهدفين نظيفين، ليحصد أبناء الساموراي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025 في قطر.

وتُقام جميع المباريات حتى المباراة النهائية على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من وسط الدوحة.

أما النهائي فسيُقام في استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضًا داخل منطقة أسباير.

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

منتخب مصر يشارك في مونديال الناشئين

ويتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، المُشارك فى بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، كواحد ضمن 10 منتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا، وستكون ضربة البداية أمام هايتي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

