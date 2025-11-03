الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل القطري
الدحيل القطري

حقق فريق الدحيل القطري فوزا كبيرا على نظيره شباب أهلي دبي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأ الدحيل اللقاء بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عن طريق إدميلسون جونيور في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله بينجامين بوريجايد الهدف الثاني في الدقيقة 39.

 وقلص شباب الأهلي الفارق سريعا عبر برينو كاسكاردو الذي سجل هدف الفريق الإماراتي الوحيد في الدقيقة 42.

وواصل الدحيل تفوقه في الشوط الثاني حيث أضاف عادل بولبينة الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يختتم لويس ألبرتو رباعية الفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

تشكيل الدحيل ضد شباب الأهلي

حراسة المرمى: بورك.

خط الدفاع: بسام الراوي، جيان كاستيليتو، يوسف أيمن، سلطان البريك.

خط الوسط الدفاعي: لويز سيارا، ماركو فيراتي،  إدميلسون جونيور. 

خط الهجوم: كريستوف بياتيك، لويس ألبرتو، عادل بولبينة.

 

تشكيل شباب الأهلي ضد الدحيل

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماتيوس هنريكي – بوجدان بلانيتش – رينان فيكتور– كوان سانتوس.

خط الوسط: سعيد عزت الله – برينو – فيدريكو كارتابيا.

خط الهجوم: جوليرمي بالا – يوري سيزار – سلطان عادل.

