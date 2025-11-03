حقيقة رغبة الأهلي في ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التوصل لاتفاق لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب فريق جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن الأهلي أرسل ممثلين للتفاوض مع النادي السويدي بشأن ضم دياباتي، في ظل رغبة النادي في تعزيز خط الهجوم.

حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع دياباتي

وأكد المصدر أن اللاعب تمت بالفعل عرضه على لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، وأنه يحظى بقبول داخل النادي، مشيرا إلى أن هناك استفسارات جرت حول المطالب المالية للاعب، بالإضافة إلى موقف ناديه السويدي من الاستغناء عنه.

كما أشار أن اللاعب معروض بالفعل على الأهلي، وهناك اهتمام مبدئي لضمه وتم الاستفسار عن راتب اللاعب وشروط النادي السويدي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في مدينة العين

وعلى جانب آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلي مقر إقامتها في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار دبي خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، قبل التوجه مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.