الغندور: الخطيب يتوعد لاعبي الأهلي قبل السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة السوبر المصري المرتقبة، وذلك عبر مدير الكرة وليد صلاح الدين.

رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه، إن الخطيب أبلغ مدير الكرة بضرورة نقل رسالة واضحة إلى اللاعبين، جاء نصها: “لو خسرتوا السوبر، هيتوقع عليكم عقوبات وخصم راتب محصلش قبل كده في تاريخ الأهلي".

وأوضح أن هذه الرسالة جاءت بعد التعادل في آخر مباراتين للفريق أمام بتروجيت والمصري البورسعيدي على التوالي، وهو ما أثار غضب رئيس النادي الذي طالب الجميع بالتركيز الكامل واستعادة روح الأهلي المعروفة قبل اللقاء الحاسم في الإمارات.

وأكد أن الخطيب شدد على أهمية الفوز بالسوبر كدفعة قوية للفريق في بداية الموسم، ولتأكيد شخصية الأهلي البطل أمام الجماهير.

