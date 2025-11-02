تفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة بتفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت المعلومات والتحريات بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام أربعة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

