قرارات النيابة بشأن حادث تصادم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة التقرير الطبي والمروري حول إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في منطقة التجمع.

وكذلك طلبت النيابة الاستماع لشهادة المصابين في الحادث.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة قيادة السيارة الملاكي مما أدى إلى عدم التوازن ومن ثم وقوع الحادث.

حادث تصادم بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالتجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالتجمع، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

