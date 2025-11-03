الإثنين 03 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم تريلا بعدد من السيارات بنفق الأوتوستراد

جانب من تصادم تريلا
جانب من تصادم تريلا بعدد من السيارات

شهد نفق الأوتوستراد حادث تصادم مروع بين سيارة تريلا وعدد من السيارات الملاكي بالطريق وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٤ آخرين بإصابات بالغة وكسور وذلك داخل نفق الأوتوستراد القادم من التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفور الإبلاغ بالحادث، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع التصادم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى ١٥ مايو لتلقي الإسعافات اللازمة، مع فرض كردون مروري لتسيير الحركة على الطريق.

وتجري الجهات الأمنية المعاينة الميدانية لمعرفة ملابسات الحادث ورفع آثار الحادث، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار لنيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة أسباب التصادم.

 

الاجراءات القانونية حادث تصادم مروع سيارة تريلا سيارات الملاكي نفق الأوتوستراد سيارات اسعاف

الجريدة الرسمية