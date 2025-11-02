حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز داخل العاصمة وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وحرزت هواتف المتهمات الأربع.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام إحدى السيدات، ولها معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات أثناء ممارستهن للنشاط الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

