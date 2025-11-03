الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص التحريات في انقلاب أتوبيس بمنطقة بين الجبلين في حلوان

حادث تصادم
حادث تصادم

تسلمت النيابة العامة، نص التحريات المبدئية في حادث إصابة  8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة بين الجبلين بحلوان، بإصابات متنوعة. 

وتبين من التحريات الأولية أن السائق تجاوز السرعة المقررة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب الاتوبيس. 

وتم نقلهم إلى المستشفيات عبر الخدمات المرورية والمباحث العامة التي انتقلت لموقع الحادث ترافقها سيارة الإسعاف، فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة. 

كما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب الحادث. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة المباحث العامة حادث انقلاب اتوبيس غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

تفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة في القاهرة

النيابة تتسلم تحريات المباحث حول حادث تصادم سيارتين بالتجمع

إحالة عاطل تحرش بنيجيرية في القطامية للمحاكمة

3 عاملين استولوا على ملايين، ضبط وإحضار متهم جديد في واقعة سرقة شركة نقل أموال

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الأسلاك من أعمدة الإنارة بالمقطم

قرار جديد للنيابة ضد 3 عاملين بشركة نقل أموال استولوا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

قرار عاجل من النيابة بشأن 10سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية