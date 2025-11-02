الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تتسلم تحريات المباحث حول حادث تصادم سيارتين بالتجمع

حادث التصادم
حادث التصادم

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الاولية حول إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة التجمع مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة قيادة السيارة الملاكي مما أدى إلى عدم التوازن ومن ثم وقوع الحادث. 

حادث تصادم بالتجمع

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالتجمع، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بالتجمع، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

