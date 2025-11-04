الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق سيارة ملاكي متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق ببولاق الدكرور للمحاكمة

 أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق سيارة ملاكي دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية. 

وكانت النيابة أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

وكشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم، بسلبية تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وخلو دمه من اي مواد مخدرة. 

مصرع سيدة دهسا في الجيزة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أدى إلى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة الجيزة بولاق الدكرور الجيزة الطب الشرعي

الجريدة الرسمية