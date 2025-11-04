إحالة سائق سيارة ملاكي متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق ببولاق الدكرور للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق سيارة ملاكي دهس سيدة أثناء عبورها الطريق في بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

وكشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم، بسلبية تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وخلو دمه من اي مواد مخدرة.

مصرع سيدة دهسا في الجيزة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أدى إلى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.