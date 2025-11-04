6 نتائج لمشاركة النيابة العامة في الاجتماع الختامي لبرنامج الجنوب الخامس بلشبونة

شارك وفد من أعضاء النيابة العامة، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، في الاجتماع الختامي لبرنامج الجنوب الخامس (South Programme V)، المنعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة بتنظيم مشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الاتصالات، والسفارة المصرية في البرتغال.



وخلال الاجتماعات، عُرضت تجربة النيابة العامة المصرية في إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل القضائي، إلى جانب استعراض إستراتيجية النيابة العامة للتدريب للسنوات الثلاث القادمة، والتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة لبناء الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأسفرت الاجتماعات عن عدة نتائج مهمة، تمثلت في زيادة عدد البرامج التدريبية الخارجية، واستضافة جمهورية مصر العربية لعدد من المؤتمرات الإقليمية لمجلس أوروبا، وتنظيم ورش تدريبية داخل مصر بالتعاون مع مجلس أوروبا وبرنامج الجنوب السادس، وفق أحدث النظم الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إقامة ورش تدريبية مشتركة مع دول الجنوب بالتعاون مع مجلس أوروبا، ومساهمة المجلس في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال برامج معايشة دولية متخصصة.

كما شارك الوفد المصري في منتدى لشبونة ٢٠٢٥ بعنوان: «الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية» (Artificial Intelligence and Global Governance)، حيث تم استعراض الجهود المصرية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي.

واختُتمت الزيارة بحضور الوفد المصري حفل جائزة الشمال–الجنوب المنعقد بمقر البرلمان البرتغالي، بحضور رئيس جمهورية البرتغال والأمين العام لمجلس أوروبا، تأكيدًا على المكانة الدولية المتقدمة التي تحظى بها مؤسسات العدالة المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.