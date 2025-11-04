الظهور الثالث، هل يكسر منتخب هايتي للناشئين عقدة 2007 و2019 على حساب الفراعنة؟

يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته بمواجهة منتخب هايتي، في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

أبرز المعلومات عن منتخب هايتي

تأهل هايتي ضمن 8 منتخبات عن منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

وتصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة وبثلاثة انتصارات على منتخب سانت فنسنت وجزر جرينادين (5 – 0) أنتيجوا وباربودا (3 – 0) وجواتيمالا (2 – 0).

ويشارك هايتي في النهائيات للمرة الثالثة بعد نسختي 2007 في كوريا الجنوبية و2019 في البرازيل، وودع خلالهما من الباب الصغير، حيث تذيل المجموعة الرابعة في الظهور الأول بحصوله على نقطة واحدة وتكرر السيناريو في المشاركة الثانية عندما حل رابعًا في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

المدير الفني لمنتخب هايتي إيدي سيزار يبلغ من العمر 50 سنة، وتولى المهمة بتاريخ 1 يناير 2025 ونجح في مهمته عندما قاد الفريق لانتزاع بطاقة العبور على حساب منتخب جواتيمالا الذي استضاف التصفيات على أرضه.

منتخب هايتي يعتبر من أبرز منتخبات منطقة الكونكاكاف والذي يتمتع لاعبيه بلياقة بدنية عالية وجسمان قوي.

كما أن عدد كبير من لاعبيه يتمتعون بطوال القامة.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، التي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، على ملعب اسباير زون 5.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

