بدون مصريين، قائمة حكام مونديال الناشئين تحت 17 سنة بقطر

مونديال الناشئين، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين

وضمت قائمة حكام مونديال الناشئين 81 حكمًا لإدارة المباريات بينهم 27 حكمًا للساحة و54 حكمًا مساعدًا من 35 اتحادًا تابعًا للفيفا، على أن يتم تطبيق نظام تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) خلال البطولة.

ولم تشهد قائمة حكام كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر 2025 وجود أي حكم مصري.

تصريحات كولينا عن الحكام الموهوبين

وقال بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا: هذه البطولة تُعد محطة بارزة لاكتشاف نجوم المستقبل، كما تمنح الحكام الموهوبين فرصة لتطوير مسيرتهم في أجواء تنافسية للغاية، كما ستتيح لنا اختبار تقنية دعم الفيديو مرة أخرى، وهو ما يعزز نتائجنا السابقة.

تطبيق تقنية جديد بديلة لحكم الفيديو بمونديال الناشئين

ومن جانبه، أوضح ماسيمو بوساكا، مدير التحكيم بالفيفا، أن الاختيار وقع على مجموعة من الحكام الشباب القادرين على الاستفادة من هذه التجربة وتطوير أنفسهم ليصبحوا حكامًا لمستقبل مسابقات الفيفا.

ويأتي اعتماد نظام (FVS) كخيار أقل تكلفة من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث يمنح المدربين حق طلب مراجعة لعدد محدود من الحالات مثل الأهداف وركلات الجزاء والطرد المباشر أو الخطأ في الهوية.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في قطر بمشاركة قياسية، وسط توقعات بأن تكون منصة مهمة لتطوير المواهب الكروية والتحكيمية على حد سواء.

