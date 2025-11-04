الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب الناشئين،فيتو
منتخب الناشئين،فيتو

يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته بمواجهة منتخب هايتي، في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم. 

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة،  التي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة على ملعب اسباير زون 5.

 

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

 وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية.

 

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب مصر تحت 17 سنة منتخب الناشئين موعد مباراة مصر موعد مباراة مصر وهايتي منتخب هايتي مباراة منتخب مصر وهايتي مباراة منتخب مصر مباراة مصر وهايتي

مواد متعلقة

تاريخيا، مواجهات متكافئة بين الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

لامين يامال يلاحق رقما تاريخيا لكيليان مبابي

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني

موعد أول مباراة للأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تقارير إيطالية: فيورنتينا يسعى للتخلص من بيولي

الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة البرازيلية، اليونايتد يدرس التعاقد مع نجم بالميراس

قبل انطلاقه اليوم، كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية