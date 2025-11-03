الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يلاحق رقما تاريخيا لكيليان مبابي

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

سلطت تقارير إسبانية على فرصة ذهبية للاعب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، لتحطيم رقم تاريخي يخص الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال منافسات الموسم الحالي 2025-2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية" أن يامال على وشك تحطيم رقم قياسي يحمله كيليان مبابي منذ بداياته في كرة القدم الاحترافية، إذ إن النجم الفرنسي هو أكثر من سجل أهدافا في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا قبل بلوغ 19 عاما


وأشارت إلى أن منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل 2023، شارك يامال في 80 مباراة كاملة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة، وهي أرقام استثنائية بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عاما فقط.


وقبل هذا العمر، هز مبابي شباك الخصوم بـ23 هدفا حينما كان يلعب بين صفوف فريقي موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين على الصعيدين المحلي والقاري، قبل أن ينفجر ويبلغ ذروة مستوياته لاحقا.

ويبلغ يامال من العمر 19 عاما في يوليو المقبل، ما يعني أنه يحتاج لهز الشباك 4 مرات لمعادلة رقم مبابي قبل نهاية الموسم الحالي 2025-2026، ولو سجل 5 أهداف يتربع على الصدارة تماما.

وتبدو الفرصة سانحة تماما أمام لامين يامال مع تبقي 27 جولة كاملة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بشرط حفاظه على مستواه والتخلص تماما من دوامة الإصابات التي ظل يعاني منها في الآونة الأخيرة في منطقة العانة.

ويستعد النجم الشاب لقيادة برشلونة أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لامين يامال كيليان مبابي الدوري الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي ريال مدريد

مواد متعلقة

موعد أول مباراة للأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تقارير إيطالية: فيورنتينا يسعى للتخلص من بيولي

الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة البرازيلية، اليونايتد يدرس التعاقد مع نجم بالميراس

قبل انطلاقه اليوم، كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

بعد تراجع النتائج، تقارير تكشف مصير سلوت مع ليفربول

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية