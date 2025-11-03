لامين يامال يلاحق رقما تاريخيا لكيليان مبابي

سلطت تقارير إسبانية على فرصة ذهبية للاعب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، لتحطيم رقم تاريخي يخص الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال منافسات الموسم الحالي 2025-2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية" أن يامال على وشك تحطيم رقم قياسي يحمله كيليان مبابي منذ بداياته في كرة القدم الاحترافية، إذ إن النجم الفرنسي هو أكثر من سجل أهدافا في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا قبل بلوغ 19 عاما



وأشارت إلى أن منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل 2023، شارك يامال في 80 مباراة كاملة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة، وهي أرقام استثنائية بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عاما فقط.



وقبل هذا العمر، هز مبابي شباك الخصوم بـ23 هدفا حينما كان يلعب بين صفوف فريقي موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين على الصعيدين المحلي والقاري، قبل أن ينفجر ويبلغ ذروة مستوياته لاحقا.

ويبلغ يامال من العمر 19 عاما في يوليو المقبل، ما يعني أنه يحتاج لهز الشباك 4 مرات لمعادلة رقم مبابي قبل نهاية الموسم الحالي 2025-2026، ولو سجل 5 أهداف يتربع على الصدارة تماما.

وتبدو الفرصة سانحة تماما أمام لامين يامال مع تبقي 27 جولة كاملة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بشرط حفاظه على مستواه والتخلص تماما من دوامة الإصابات التي ظل يعاني منها في الآونة الأخيرة في منطقة العانة.

ويستعد النجم الشاب لقيادة برشلونة أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

