منتخب السعودية يهزم هايتي 1-0 في بداية مشواره بالكأس الذهبية

حقق المنتخب السعودي فوزًا صعبًا على حساب هايتي، بهدف نظيف، فجر اليوم الإثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس كونكاكاف الذهبية.

واستهل الأخضر مشواره بالمجموعة الرابعة بفوز عصيب جاء بفضل ركلة جزاء حصل عليها مهاجمه صالح الشهري في الشوط الأول ونفذها اللاعب نفسه بنجاح، ليحصد أول 3 نقاط، ويصل للمركز الثاني في المجموعة خلف منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة الذي اكتسح ترينيداد وتوباجو في وقت سابق بخماسية بيضاء.

وقدم منتخب السعودية أداءً غير مقنع في المجمل، لكنه حقق ما أراد، واستعاد توازنه نسبيًا بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره ضد أستراليا 2-1 في تصفيات كأس العالم، وهي الهزيمة التي حولته للعب دور الملحق في سبيل التأهل للمونديال.

وسحبت قرعة كأس الكونكاكاف الذهبية في ولاية ميامي الأمريكية، وأوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا المستضيفة وهاييتي وترينداد وتوباجو.

قرعة الكأس الذهبية

ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، أما المجموعة الثالثة فضمت بنما وجامايكا وجواتيمالا وغوادلوب، وجاء في المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وهاييتي وترينداد وتوباجو والسعودية.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من الكأس الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعبًا في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.



وستُقام المباراة النهائية في 6 يوليو على ملعب إن آر جي في هيوستن تكساس، لتكون هذه أول مرة تقام فيها نهائيات الكأس الذهبية في ولاية تكساس.

وستبدأ بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025 بمرحلة مجموعات تضم 16 فريقًا على أربع مجموعات "تضم كل منها أربعة فرق".

وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات، التي ستقام بين 14 و24 يونيو يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعات، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الأربعة الثانية (ثمانية فرق إجمالًا) إلى مرحلة خروج المغلوب.

وتنطلق مرحلة خروج المغلوب بمباريات ربع النهائي يومي 28 و29 يونيو تليها مباريات نصف النهائي في الثاني من يوليو، ثم المباراة النهائية التي سيتم فيها تتويج بطل الكونكاكاف يوم الأحد 6 يوليو.

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