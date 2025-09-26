هرمون السعادة، 7 أطعمة تعزز سيروتونين الدماغ

السيروتونين هو ناقل عصبي طبيعي وهرمون يرتبط بتنظيم الحالة المزاجية، ويعتبر الأطباء مستويات السيروتونين عاملًا رئيسيًا في الصحة العقلية العامة. وفي حين قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية لتنظيم مستوياتهم، إلا أن بعض الأطعمة قد تساعد في تعزيز إنتاجه.

وتستعرض هذه المادة الأطعمة الغنية بـمادة التريبتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني أساسي يحتاجه الجسم ولكنه لا يستطيع إنتاجه ذاتيًا. ويتم تصنيع (إنتاج) السيروتونين في الدماغ من هذا الحمض الأميني، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أبرز الأطعمة المعززة للسيروتونين

يمكن للأطعمة الغنية بالتريبتوفان أن تساهم في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ. وتشمل هذه الأطعمة: البيض، وبعض الأجبان الصلبة، ومنتجات الصويا، والديك الرومي، وغيرها.

7 أغذية غنية بالتريبتوفان تساعد في تنظيم مستويات السيروتونين

البيض

تشير التقارير البحثية، استنادًا إلى دراسات أقدم، إلى أن محتوى البروتين في البيض يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات التريبتوفان في بلازما الدم.

فيجب عدم إغفال صفار البيض، الغني بهذا الحمض الأميني، بالإضافة إلى: التيروسين، والكولين، والبيوتين، وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

الجبن ومنتجات الألبان

تُعد الأجبان ومنتجات الألبان الأخرى مصادر ممتازة للتريبتوفان. وتعتبر جبنة القريش (Cottage cheese) والأجبان الصلبة، مثل البارميزان، والجودة (Gouda)، والشيدر، غنية بشكل خاص بهذا الحمض الأميني الأساسي.

كما توفر منتجات الألبان بعض الكالسيوم والبروتين للمساعدة في الحفاظ على صحة العظام والشعور بالشبع.

منتجات الصويا

تُعد منتجات الصويا، مثل التوفو، مصادر غنية بالتريبتوفان (وتقريبًا جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الأخرى).

يمكن استخدام التوفو كبديل لأي بروتين تقريبًا، مما يتيح الاستمتاع ببعض فوائد التريبتوفان حتى لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا بحتًا أو نباتيًا.

بعض أنواع التوفو مدعمة بالكالسيوم، ما يوفر دفعة ممتازة من الكالسيوم لصحة العظام.

سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من التريبتوفان، بالإضافة إلى جرعة صحية من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين د، وكلاهما يدعم صحة العظام، والجلد، ووظيفة العينين، والعضلات.

للسلمون أيضًا فوائد صحية محتملة أخرى، بما في ذلك المساعدة في إدارة الكوليسترول وخفض ضغط الدم.

المكسرات والبذور

تحتوي جميع المكسرات والبذور على التريبتوفان. وهي أيضًا مصادر جيدة لـ: الألياف، والفيتامينات المختلفة، ومضادات الأكسدة.

يشير تقرير بحثي صدر عام 2018 أيضًا إلى أن تناول كمية معتدلة من المكسرات بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين صورة الدهون والبروتينات الدهنية.

ويكفي تناول حفنة صغيرة من المكسرات والبذور يوميًا تقريبًا، مع الأخذ في الاعتبار أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية.

الديك الرومي

يُعتبر لحم الديك الرومي — وأي لحوم حيوانية — بروتينًا كاملًا، ما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك التريبتوفان.

هل يساعد السيروتونين في تحسسين المزاج؟

التريبتوفان ليس مجرد عنصر غذائي "سحري" يعزز مستويات السيروتونين أو يحسن المزاج فجأة. هناك العديد من العوامل المؤثرة، ولا يزال البحث في هذا الموضوع مستمرًا.

ومع ذلك، قد تساعد الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، خاصة إذا تم دمجها مع الكربوهيدرات، حيث تتسبب الكربوهيدرات في إفراز الجسم المزيد من الأنسولين، ما يشير إلى امتصاص الأحماض الأمينية ويترك التريبتوفان في الدم لفترة أطول.

وقد يمنح خلط الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مع الكربوهيدرات دفعة مؤقتة من السيروتونين، ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافيًا لتنظيم الحالة المزاجية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من حالة مزمنة مثل الاكتئاب أو اضطراب مزاجي آخر.

طرق أخرى لتعزيز السيروتونين

الطعام ليس الطريقة الطبيعية الوحيدة لتحسين مستويات السيروتونين. قد تساعد العوامل التالية أيضًا:

التمارين الرياضية: تشير المراجعة البحثية إلى أن النشاط البدني قد يكون له تأثيرات مضادة للاكتئاب.

أشعة الشمس: يُعد العلاج بالضوء وأشعة الشمس الطبيعية من العلاجات الشائعة للاكتئاب الموسمي، ويرتبط العلاج بالضوء الساطع بزيادة مستويات السيروتونين واستقرار المزاج.

البريبايوتكس والبروبايوتكس: يمكن اتباع نظام غذائي غني بالألياف (الألياف هي بريبايوتكس) لتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي قد تؤثر على مستويات السيروتونين عبر محور الأمعاء والدماغ. قد تكون المكملات الغذائية من البروبايوتكس ذات قيمة أيضًا.

