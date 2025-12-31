الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

السودان يتحدى بوركينا فاسو اليوم على وصافة المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا

السودان
السودان
كأس الأمم الأفريقية، يلتقي منتخب السودان في السادسة مساء اليوم الأربعاء  مع منتخب بوركينا فاسو  في مدينة الدار البيضاء لحسم وصافة المجموعة الخامسة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

السودان ضد بوركينا فاسو 

وضمن السودان وبوركينا فاسو التأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة امم أفريقيا، بعدما استفادت من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية وحجزا بطاقتيهما كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي ترافق متصدر ووصيف كل من المجموعات الست حسب نظام البطولة.

وكان منتخبا جزر القمر بالمجموعة الأولى وأنجولا بالمجموعة الثانية أنهيا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يملك منتخبا بوركينا فاسو والسودان ثلاث نقاط.

يذكر أن منتخب السودان بطل نسخة 1970 استهل مشواره في البطولة بخسارة بثلاثية نظيفة أمام الجزائر قبل أن يفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

ويسعي المنتخب السوداني لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بقيادة مدربه الغاني كواسي أبياه لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

 

كما يسعى منتخب بوركينا فاسو لاستعادة توازنه بعدما توقفت سلسلة تفاديه للخسارة لسبع مباريات متتالية بخسارته أمام الجزائر بركلة جزاء.

وكان المنتخب البوركينابي بلغ نصف النهائي في أربع من آخر خمس مشاركات تخطى فيها دور المجموعات، كونه خسر المباراة الوحيدة حتى الآن أمام السودان (1-2) في الجولة الثالثة بدور المجموعات في نسخة 2012، حين بلغ منتخب السودان ربع النهائي.

