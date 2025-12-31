الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أمم إفريقيا، منتخب الجزائر يلتقي غينيا الاستوائية في مواجهة تحصيل حاصل

أمم أفريقيا، يلتقي منتخب الجزائر نظيره غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.


ويتواجد منتخبا الجزائر وغينيا الأستوائية في المجموعة الخامسة لـ كأس أمم إفريقيا، بجانب السودان وبوركينا فاسو.

 

موعد مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتقام مباراة الجزائر وغينيا الأستوائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية، 5 بتوقيت الجزائر.

 

وحسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 16 من المجموعة الخامسة، بعدما حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية أمام السودان وبوركينا فاسو.

 

بينما ودع منتخب غينيا الإستوائية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام بوركينا فاسو والسودان في الجولتين الأولى والثانية.

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتنطلق مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

 

جدير بالذكر أن السودان يلتقي بوركينا فاسو في نفس توقيت مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية لتحديد صاحب الوصافة في المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا بعدما ضمن الثنائي التأهل رفقة الجزائر متصدر المجموعة.

