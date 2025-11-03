الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

ملك بلجيكا في جولة
ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير، فيتو

قام الملك فيليب ملك بلجيكا بجولة خاصة في منطقتي سقارة وأبو صير الأثريتين، وذلك عقب مشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أجندة الملك البلجيكي في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين مصر وبلجيكا، والتعرف على أعرق معالم الحضارة المصرية القديمة.

وخلال الجولة، تفقد الملك هرم زوسر المدرج أحد أقدم الأهرامات في التاريخ، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الآثار حول تاريخ المنطقة وأحدث أعمال الترميم الجارية فيها، كما زار الملك موقع أبوصير الذي يضم مجموعة من أهرامات ملوك الأسرة الخامسة، مبديًا إعجابه بعظمة الفراعنة ودقة فنونهم المعمارية.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن الزيارة الملكية تمثل دعمًا قويًا لصورة مصر السياحية عالميًا، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالمتحف المصري الكبير الذي يُعد أضخم صرح أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

ومن المتوقع أن تتضمن جولة الملك في الأيام القادمة زيارات لمواقع أثرية أخرى في القاهرة الكبرى، إلى جانب لقاءات رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملك بلجيكا المتحف المصري الكبير زيارة سقارة أبوصير السياحة في مصر الحضارة المصرية افتتاح المتحف الكبير السياحة البلجيكية في مصر

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل ملكة الدنمارك.. الجيزة ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة أمطار رعدية وتقلبات جوية مفاجئة.. أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

محافظة الجيزة تتخذ 5 إجراءات لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

الجيزة ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة أمطار رعدية وتقلبات جوية مفاجئة

وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر، ويشدد على الانضباط وتفعيل الأنشطة

منال عوض: لا بد من الاعتراف باحتياجات الدول الأفريقية لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة

بعد الحدث التاريخي، رسالة من محافظ الجيزة إلى فرق العمل الميدانية وعمال النظافة (فيديو)

محافظ الجيزة يلتقط الصور التذكارية مع المشاركين في تجهيزات افتتاح المتحف الكبير

رئيس مدينة الحوامدية يوزع الورود على المواطنين احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير (صور)

الأكثر قراءة

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

فريق بحث لكشف حقيقة وفاة سيدة في منشأة القناطر

نجم الزمالك: جماهير القلعة البيضاء لا تثق في مجلس الإدارة

ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية