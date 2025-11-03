ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

قام الملك فيليب ملك بلجيكا بجولة خاصة في منطقتي سقارة وأبو صير الأثريتين، وذلك عقب مشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أجندة الملك البلجيكي في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين مصر وبلجيكا، والتعرف على أعرق معالم الحضارة المصرية القديمة.

وخلال الجولة، تفقد الملك هرم زوسر المدرج أحد أقدم الأهرامات في التاريخ، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الآثار حول تاريخ المنطقة وأحدث أعمال الترميم الجارية فيها، كما زار الملك موقع أبوصير الذي يضم مجموعة من أهرامات ملوك الأسرة الخامسة، مبديًا إعجابه بعظمة الفراعنة ودقة فنونهم المعمارية.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن الزيارة الملكية تمثل دعمًا قويًا لصورة مصر السياحية عالميًا، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالمتحف المصري الكبير الذي يُعد أضخم صرح أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

ومن المتوقع أن تتضمن جولة الملك في الأيام القادمة زيارات لمواقع أثرية أخرى في القاهرة الكبرى، إلى جانب لقاءات رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار.

