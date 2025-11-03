الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

زراعة الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأطفيح

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات

أزالت مديرية الزراعة بالجيزة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية الحلف الشرقي بمركز أطفيح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتصدي الفوري والحازم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الثروة الزراعية التي تمثل أمنًا غذائيًا واستراتيجيًا للأجيال القادمة.

وجاء تنفيذ الإزالة تحت إشراف المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وقيادة المهندس مجدي أحمد أبو بكر، مدير الإدارة الزراعية بأطفيح، وبتنسيق مع الأجهزة المحلية والأمنية لضمان تنفيذ القانون وردع أي محاولات مماثلة.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة استمرارها في رصد ومتابعة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية والتعامل معها بكل حزم وسرعة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وتشدد المديرية على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن أي تعدٍ جديد سيُقابل بإجراءات رادعة وفورية حفاظًا على الثروة الزراعية القومية.

الجريدة الرسمية