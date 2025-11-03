الإثنين 03 نوفمبر 2025
بعد شكوى الأهالي، نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير مصرف أبو عوض بالهرم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

واصل إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة جولاته الميدانية اليوم، بمتابعة أعمال تطهير مصرف أبو عوض بحي الهرم، وذلك استجابة لشكاوى أهالي منطقة زاوية أبو مسلم من ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتسربها إلى الشوارع والمنازل.

وأكد الشهابي خلال جولته أنه تم الدفع بالمعدات والآليات اللازمة لاستكمال أعمال تطهير ورفع المخلفات من المصرف بشكل كامل، لضمان انتظام حركة الصرف بطول مسار المصرف دون أي معوقات، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع مصادر تجمع المياه داخل نطاق المحافظة وتحسين منظومة الصرف.

وشدد نائب المحافظ على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ حتى الانتهاء الكامل من أعمال التطهير، ورفع جميع نواتج المخلفات من المناطق المحيطة بالمصرف، بما يضمن تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة شبكات الصرف لخدمة المواطنين.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها المكثفة في تنفيذ حملات التطهير والصيانة الدورية لمصارف المياه، في إطار خطة متكاملة تستهدف الحد من تجمعات المياه ومظاهر التلوث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

