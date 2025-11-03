الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى، خطة شاملة لتأمين انتخابات النواب 2025

عقد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية المقار والمراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، في إطار تنفيذ تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وحرصه على متابعة الاستعدادات الجارية لضمان سير انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء منظمة وآمنة.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، حيث ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمقار الانتخابية ومدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال أيام التصويت.

وأكد السكرتير العام تنفيذ توجيهات المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

مراجعة جاهزية المقار الانتخابية

وشدد "نور الدين" على ضرورة مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإنارة والمرافق العامة ودورات المياه وتوافر الخدمات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي للمناطق المحيطة باللجان الانتخابية بما يعكس المظهر الحضاري لمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالمظهر اللائق أمام المواطنين.

