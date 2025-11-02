مبابي يطارد إنجازات رونالدو مع ريال مدريد

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي لحظات استثنائية في مسيرته مع ريال مدريد، بعدما تحوّل إلى آلة تهديف لا تعرف التوقف، وأصبح يسير بخطى ثابتة نحو معادلة الأرقام التاريخية التي حققها كريستيانو رونالدو في ملعب "البرنابيو".

النجم الفرنسي لا يكتفي بالأداء الباهر، بل يواصل تحطيم الأرقام وتحدي نفسه يوما بعد يوم، ليصبح الواجهة الأبرز للمدرب تشابي ألونسو.

وسجل مبابي ثنائية في مرمى فالنسيا امس، ليصل إلى 13 هدفا في 11 مباراة متفوقا على هاري كين وإيرلينج هالاند، ولا يسبقه سوى اسم مفاجئ هو داركو ليمايتش.

مبابي يقترب من كسر أرقام رونالدو

وسجل النجم الفرنسي في 8 مباريات متتالية في الدوري وهو رقم لا يتفوق عليه في تاريخ ريال مدريد الحديث سوى كريستيانو رونالدو، الذي هز الشباك في 10 مباريات متتالية خلال موسم 2014-2015.

ويستهدف مبابي الآن معادلة ذلك الرقم أو تجاوزه في المباريات المقبلة أمام رايو فاليكانو 9 نوفمبر، إلتشي (23 نوفمبر بعد التوقف الدولي)، وجيرونا (30 نوفمبر).

وقد وصل الفرنسي إلى 44 هدفا في أول 45 مباراة له في الليجا، وهي أفضل بداية في تاريخ المسابقة منذ أيام الأسطورة بوشكاش الذي احرز 44 هدفا في 44 مباراة متفوقا بذلك على رونالدو الذي سجل 43 في أول 45 لقاء له.

مبابي ماكينة أهداف

ونجح النجم الفرنسي مبابي في قيادة الملكي لتحقيق فوز كبير على نظيره فالنسيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر مبابي جدول الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا في 11 مباراة فقط، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه جوليان ألفاريز (7 أهداف).

وبلغ إجمالي رصيد مبابي هذا الموسم 18 هدفا في 14 مباراة، بمعدل مذهل يبلغ 1.29 هدف في اللقاء الواحد، وهي أرقام تذكّر بعصر رونالدو الذهبي، بل تكشف عن هوية تهديفية خاصة تحمل توقيع كيليان.

ويطارد مبابي أسطورته الخاصة كريستيانو رونالدو الذي لم يخفي إعجابه بالبرتغالي لكنه يرفض المقارنة المباشرة قائلا في حوار سابق مع خورخي فالدانو: "أتمنى أن يحلم الناس بي يوما كما يحلمون بكريستيانو".

لكن أرقام مبابي الحالية تتحدى تواضعه فبمعدل 1.29 هدف في المباراة، وإذا خاض جميع مباريات ريال مدريد الممكنة هذا الموسم (63 مباراة)، فقد ينهي الموسم بـ81 هدفا، أي بفارق كبير عن أفضل موسم لرونالدو (61 هدفا في 2014-2015).

ووفقا لهذا الإيقاع، فإن كيليان يحتاج فقط إلى 48 مباراة لتجاوز هذا الرقم الأسطوري.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) 13 هدفًا.

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 7 أهداف.

إيتا إيونج (ليفانتي) 6 أهداف.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف.

موريكي (مايوركا) 5 أهداف.

هيرنانديز (ريال بيتيس) 4 أهداف.

أويارزابال (ريال سوسيداد) 4 أهداف.

فيران توريس (برشلونة) 4 أهداف.

دي فروتوس (رايو فاليكانو) 4 أهداف.

بوكنان (فياريال) 4 أهداف.

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا

تسلم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، الحذاء الذهبي عن موسم 2024-2025، في مدريد، كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي.

وضمنت أهداف مبابي الـ 31 في الدوري صدارة ترتيب الهدافين متفوقا على السويدي فيكتور غيوكيريس، لاعب سبورتنغ لشبونة السابق وأرسنال الحالي، ومحمد صلاح "ليفربول".

