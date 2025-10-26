الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

إخماد حريقين في مخبزين بالمنيا وإصابة عاملين بحروق

اخماد حريقين في مخبزين
اخماد حريقين في مخبزين بالمنيا وإصابة عاملين بحروق

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الماضية اندلاع حريقين منفصلين في مخبزين، أحدهما بمركز أبوقرقاص والآخر بمركز ديرمواس، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليهما، وتم تحرير محضرين بالواقعتين.

إخماد حريقين في مخبزين بالمنيا وإصابة عاملين بحروق

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي بقرية أبو جناح التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

حريقين في مخبزين بالمنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

حريقين في مخبزين

أسفر الحريق عن إصابة عاملين اثنين بحروق من الدرجة الثانية، جرى نقلهما إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق اندلع داخل مخبز سياحي في المنيا 

وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز سياحي بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وجاري تحديد أسباب اندلاع الحرائق بمعرفة الجهات المختصة.

