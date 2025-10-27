لقي شخصين مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محاضر بالواقعتين.

مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مصرع شخص صدمه جرار زراعي على طريق قرية الخياري التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "ب.ف" مقيم في قرية بني موسي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

انفجار أسطوانة غاز

كما شهدت إحدى قرى مركز المنيا مصرع سيدة إثر انفجار أسطوانة غاز في منزلها، تم نقلها إلى مستشفى صدر المنيا وتحرير محضر بالواقعة.

