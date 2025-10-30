الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بزراعي المنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم برزراعي المنيا، بالأسماء

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من محمد خالد محمد أبو ضيف 24 عاما، طارق محمود محمد، 30 عاما، أحمد عثمان محمد، 30 عاما، منى محمد حسن، 60 عاما، ولاء تيجان سيد، 32 عاما.

مطاي المركزي 


تم نقل المصابين لمستشفي مطاي المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية