ضبط 17 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا (12 رجلًا، 5 سيدات) من بينهم 13 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وعُثر بحوزتهم على 16 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بهذه الأنشطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وممارسة النشاط الإجرامي بغرض الكسب غير المشروع.

إجراءات قانونية ورعاية اجتماعية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية المناسبة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول والبيع الإلحاحي، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في التصدي للظواهر السلبية وحماية الأطفال من الاستغلال.

