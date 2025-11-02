بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لأباطرة جلب وترويج المواد المخدرة فى مصر، حيث نجحت فى إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص فى محافظة السويس وبحوزتهم أكثر من 2 طن مخدرات، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه.

ضبط بؤرة إجرامية بالسويس بحوزتها أكثر من 2.2 طن مواد مخدرة بقيمة 150 مليون جنيه

كانت معلومات قد وردت إلى رجال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عصابة مكونة من 6 أشخاص، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بين راغبى الحصول عليها من تجار التجزئة والمتعاملين معهم.

أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن المتهمين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأنهم جلبوا مخدرات متنوعة بين الحشيش والهيدرو، وأخفوها داخل مخزن سري فى إحدى المناطق الصحراوية بدائؤة قسم شرطة الجناين بالسويس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المختصة، وتتبع تحركات المتهمين، إلى أن تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم وعثر بحوزتهم على 2 طن من مخدر الهيدرو، و261 كيلوجراما من مخدر الحشيش وجميعها معدة للترويج.

بمواجهة المتهمين بالتحريات والمضبوطات، اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة في تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات وضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تستهدف الإضرار بالمجتمع.

