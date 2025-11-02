الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

ضبط بؤرة إجرامية
ضبط بؤرة إجرامية بالسويس بحوزتها أكثر من 2.2 طن مواد مخدرة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لأباطرة جلب وترويج المواد المخدرة فى مصر، حيث نجحت فى إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص فى محافظة السويس وبحوزتهم أكثر من 2 طن مخدرات، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه.

 

ضبط بؤرة إجرامية بالسويس بحوزتها أكثر من 2.2 طن مواد مخدرة بقيمة 150 مليون جنيه

كانت معلومات قد وردت إلى رجال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عصابة مكونة من 6 أشخاص، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بين راغبى الحصول عليها من تجار التجزئة والمتعاملين معهم.

أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن المتهمين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأنهم جلبوا مخدرات متنوعة بين الحشيش والهيدرو، وأخفوها داخل مخزن سري فى إحدى المناطق الصحراوية بدائؤة قسم شرطة الجناين بالسويس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المختصة، وتتبع تحركات المتهمين، إلى أن تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم وعثر بحوزتهم على 2 طن من مخدر الهيدرو، و261 كيلوجراما من مخدر الحشيش وجميعها معدة للترويج.

بمواجهة المتهمين بالتحريات والمضبوطات، اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية  المكثفة في تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات وضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تستهدف الإضرار بالمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مخدرات الهيدرو الحشيش السويس الجناين بؤرة اجرامية وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات تجارة السموم الامن العام

مواد متعلقة

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

القبض على سائق تطبيق نقل ذكى تحرش بفتاة بمدينة نصر

القبض على حداد اعتدى على طالب داخل مركز شباب بالشرقية بسبب خلاف على مباراة كرة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

رفض رده، ضبط شخص استولى على أموال حُولت له بالخطأ بمدينة نصر

ضبط 14 شخصًا استغلوا 18 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

سقوط 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة في القاهرة

المرور: تحرير 803 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مجلس النواب يوافق على قرض جديد من ألمانيا

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية