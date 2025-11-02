الأحد 02 نوفمبر 2025
القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

ضبط سائق فان تحرش
ضبط سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، عن  تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "فان" بالتحرش بها بنطاق محافظة الإسكندرية قبل أن يلوذ بالفرار.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشاكية، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. 

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 29 أكتوبر الماضى، وأثناء استقلالها السيارة المشار إليها، قام قائدها بالتحرش بها لفظيًا، وعقب نزولها لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "دون رخصة تسيير"، وقائدها (سائق – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم أول المنتزه). 

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

الجريدة الرسمية