القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، عن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "فان" بالتحرش بها بنطاق محافظة الإسكندرية قبل أن يلوذ بالفرار.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشاكية، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 29 أكتوبر الماضى، وأثناء استقلالها السيارة المشار إليها، قام قائدها بالتحرش بها لفظيًا، وعقب نزولها لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "دون رخصة تسيير"، وقائدها (سائق – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم أول المنتزه).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.