الداخلية تواصل فاعليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مد فعالياتها حتي نهاية شهر نوفمبر 2025، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء

تأتي المبادرة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، عبر المنافذ والسرادقات المنتشرة بجميع المحافظات، والموضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

توسيع قاعدة المشاركة لتغطية الجمهورية

تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الغذائية بأسعار تنافسية، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة لتشمل 65 سلسلة تجارية، 14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منظومة "أمان" تواصل دورها المجتمعي

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل سيارات منظومة "أمان" المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية، مع إتاحة تفاصيل المواقع على الموقع الرسمي للوزارة.

رسالة الداخلية للمواطنين

تعكس المبادرة الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، استمرارًا لنهجها في المساهمة الفاعلة بتحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.



