الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل فاعليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد،
مبادرة "كلنا واحد"، فيتو

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مد فعالياتها حتي نهاية شهر  نوفمبر 2025، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء

تأتي المبادرة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، عبر المنافذ والسرادقات المنتشرة بجميع المحافظات، والموضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

توسيع قاعدة المشاركة لتغطية الجمهورية

تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الغذائية بأسعار تنافسية، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة لتشمل 65 سلسلة تجارية، 14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منظومة "أمان" تواصل دورها المجتمعي

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل سيارات منظومة "أمان" المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية، مع إتاحة تفاصيل المواقع على الموقع الرسمي للوزارة.

رسالة الداخلية للمواطنين

تعكس المبادرة الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، استمرارًا لنهجها في المساهمة الفاعلة بتحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلنا واحد وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد تخفيض الأسعار مستلزمات الشتاء منظومة أمان شرطة التموين الدعم الاجتماعي

مواد متعلقة

حالة المرور في القاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات مرورية متحركة على الطرق

اليوم.. إجراء قرعة الحج في 6 محافظات من بينها بورسعيد والدقهلية

القبض على سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة بالبحيرة

القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية