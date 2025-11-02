الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

القبض على 4 شباب
القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 شباب لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية، عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من مدرس بالمدرسة بشأن الواقعة.

بالفحص، تبين أن المنشور مدعوم بصور تظهر عددًا من الأشخاص يقومون بمضايقة الفتيات وتصويرهن أمام المدرسة. ولم ترد أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مدرس بالمدرسة ذاتها ومقيم بمحافظة الدقهلية، والذي أقر بتضرره من تصرفات هؤلاء الأشخاص ونفى قيامهم بأعمال بلطجة أو تصوير الفتيات كما ورد في المنشور.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الأربعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية مضايقة الفتيات أمام مدرسة استغاثة مدرس فيسبوك ضبط المتهمين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

القبض على سائق تطبيق نقل ذكى تحرش بفتاة بمدينة نصر

القبض على حداد اعتدى على طالب داخل مركز شباب بالشرقية بسبب خلاف على مباراة كرة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

رفض رده، ضبط شخص استولى على أموال حُولت له بالخطأ بمدينة نصر

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

المزيد
الجريدة الرسمية