القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 شباب لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية، عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من مدرس بالمدرسة بشأن الواقعة.

بالفحص، تبين أن المنشور مدعوم بصور تظهر عددًا من الأشخاص يقومون بمضايقة الفتيات وتصويرهن أمام المدرسة. ولم ترد أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مدرس بالمدرسة ذاتها ومقيم بمحافظة الدقهلية، والذي أقر بتضرره من تصرفات هؤلاء الأشخاص ونفى قيامهم بأعمال بلطجة أو تصوير الفتيات كما ورد في المنشور.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الأربعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.