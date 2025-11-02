الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب بعصا خشبية على إحدى السيدات بمحافظة الفيوم.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد المجني عليها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وبسؤالها قررت أن نجل شقيقها تعدى عليها بعصا خشبية بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بذات الدائرة، وضُبطت العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.