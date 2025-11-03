حالة المرور في القاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات مرورية متحركة على الطرق

شهدت محافظات القاهرة الكبرى صباح اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حركة مرورية متوسطة بشكل عام، مع ظهور بعض الكثافات المحدودة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالتزامن مع ذروة توجه الموظفين والطلبة إلى أعمالهم ومدارسهم.

القاهرة

شهدت العاصمة سيولة مرورية نسبية في معظم المحاور، مع ظهور تباطؤ في الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر باتجاه وسط البلد، وأعلى محور 15 مايو في الاتجاه المؤدي إلى الزمالك، إضافة إلى بعض الكثافات بميدان رمسيس وشارع صلاح سالم ومنطقة كورنيش النيل.

وانتشرت الخدمات المرورية بشكل مكثف لتنظيم الحركة والتعامل السريع مع الأعطال.

الجيزة

في محافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية محدودة بشارع الهرم خصوصًا أمام محطة المساحة وحتى نصر الدين، كما شهد محور صفط اللبن تباطؤًا في الاتجاه المؤدي إلى الدائري، بينما سادت السيولة في شارع فيصل ومحور عرابي.

كما تم الدفع بعدد من الونشات لتيسير الحركة ورفع أي أعطال طارئة.

القليوبية

أما في محافظة القليوبية، فقد سادت حالة من السيولة النسبية على الطريق الزراعي القادم من بنها حتى ميدان المؤسسة، مع بعض التباطؤ أمام مطلع الطريق الدائري، فيما تشهد باقي الطرق الداخلية بالمحافظة حركة مستقرة دون معوقات تُذكر.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، الحالة لحظة بلحظة، مع استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات والتعامل الفوري مع أي حوادث أو أعطال قد تؤثر على الانسيابية.

