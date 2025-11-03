الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم.. إجراء قرعة الحج في 6 محافظات من بينها بورسعيد والدقهلية

اليوم.. إجراء قرعة
اليوم.. إجراء قرعة الحج في 6 محافظات

تُجرى اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، فعاليات قرعة الحج بمديريات أمن البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان – جنوب سيناء، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإجراء قرعة الحج على مستوى جميع مديريات الأمن، لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

وتشهد مقار مديريات الأمن منذ الصباح اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين المتقدمين للحج وأسرهم، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الوزارة لتوفير أجواء منظمة وهادئة، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان الشفافية الكاملة في عملية السحب الإلكتروني للأسماء الفائزة.

ويحضر فعاليات القرعة عدد من القيادات الأمنية وممثلي الجهات التنفيذية والشعبية، حيث يتم إعلان أسماء الفائزين أمام الحضور مباشرة، وسط فرحة عارمة من الأسر التي حالفها الحظ بالفوز في القرعة.

وأكد مصدر أمني، حرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع مراحل موسم الحج للمواطنين، بدءًا من عملية التقديم وحتى السفر للأراضي المقدسة، موضحا إلى أن قرعة اليوم تأتي ضمن المرحلة الأولى من جدول القرعات التي ستُستكمل تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة الحج وزارة الداخلية موسم الحج 2026 مديريات الأمن الحج 1447هـ الحج في مصر

مواد متعلقة

القبض على سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة بالبحيرة

القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

القبض على سائق تطبيق نقل ذكى تحرش بفتاة بمدينة نصر

القبض على حداد اعتدى على طالب داخل مركز شباب بالشرقية بسبب خلاف على مباراة كرة

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل محتجز داخل قسم العمرانية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

قبل فتحها للجمهور، أول صور لقاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

احذري من استخدام الثوم المفروم بالفريزر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية