اليوم.. إجراء قرعة الحج في 6 محافظات من بينها بورسعيد والدقهلية

تُجرى اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، فعاليات قرعة الحج بمديريات أمن البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان – جنوب سيناء، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإجراء قرعة الحج على مستوى جميع مديريات الأمن، لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

وتشهد مقار مديريات الأمن منذ الصباح اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين المتقدمين للحج وأسرهم، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الوزارة لتوفير أجواء منظمة وهادئة، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان الشفافية الكاملة في عملية السحب الإلكتروني للأسماء الفائزة.

ويحضر فعاليات القرعة عدد من القيادات الأمنية وممثلي الجهات التنفيذية والشعبية، حيث يتم إعلان أسماء الفائزين أمام الحضور مباشرة، وسط فرحة عارمة من الأسر التي حالفها الحظ بالفوز في القرعة.

وأكد مصدر أمني، حرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع مراحل موسم الحج للمواطنين، بدءًا من عملية التقديم وحتى السفر للأراضي المقدسة، موضحا إلى أن قرعة اليوم تأتي ضمن المرحلة الأولى من جدول القرعات التي ستُستكمل تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

