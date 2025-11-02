القبض على سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بصورة، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة بمحافظة البحيرة، لإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بحجة توجهه إلى منزله، إلا أنه أعاد تحميل السيارة بالركاب مرة أخرى.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، وقائدها (عامل – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة).

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

