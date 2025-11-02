الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة بالبحيرة

ضبط سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بصورة، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة بمحافظة البحيرة، لإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بحجة توجهه إلى منزله، إلا أنه أعاد تحميل السيارة بالركاب مرة أخرى.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، وقائدها (عامل – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة).

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مواقع التواصل الاجتماعي البحيرة مركز شرطة دمنهور

