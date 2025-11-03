بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

وشملت القرارات تعيين الدكتور علي عبد النبي محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتورة هبة الله محمد سعيد الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتور أحمد منير سلامة الأستاذ المساعد بكلية العلاج الطبيعي بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشملت القرارات: تعيين الدكتور علي محمود علي الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية، وتعيين الدكتور محمد شعبان محمد الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الإنتاج الحيواني بالكلية، وتعيين الدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية، وتعيين الدكتور عمرو علي جمال الدين الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية بالكلية، وتعيين الدكتورة نيفين عماد علي الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، وتعيين الدكتور أحمد عادل أحمد الاستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بالكلية، وتعيين الدكتور أحمد ممدوح عوض الله الأستاذ بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية.

كما شملت القرارات: تجديد إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري على مجلس قسم الطب الرياضي بالكلية، وتجديد إشراف الدكتورة منى حسين إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري على قسم طب الأسرة بالكلية.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي صدور قرار وزاري بتجديد تعيين أحمد محمد شاهين في وظيفة أمين كلية التجارة بدرجة مدير عام.

