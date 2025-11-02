افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة (BU EClub) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستمر فعالياته حتى ٦ نوفمبر الجاري، بقاعة الاحتفالات الصغرى بمجمع الكليات.

رئيس جامعة بنها يفتتح “أسبوع ريادة الأعمال”



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، والدكتور أحمد عفيفي مدير مكتب براءة الاختراع بالجامعة، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم أسبوع ريادة الأعمال يأتى في إطار حرص جامعة بنها على دعم منسوبيها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم على تسويق مخرجات البحث العلمي وتأسيس شركات ناشئة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى أنها تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية وفرق مشروعات التخرج ورواد الأعمال الشباب والمهتمون بمجالات الابتكار وتطوير المشروعات.



كما أكد رئيس جامعة بنها علي دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن جامعة بنها قامت بإنشاء شركة بداية لتسويق خدماتها بهدف أن تستثمر فى كل إنتاج فكري وبحثي داخل الجامعة وفي مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلي منتج حقيقي وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار في المعرفة بما يساعد على استدامة الموارد المالية بالجامعة.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الأسبوع يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال 3 محاور تدريبية رئيسية تتمثل في: تقييم التكنولوجيا ومؤشرات الجاهزية التكنولوجية (TRLs) لفهم جاهزية الابتكارات وفرص تسويقها وربطها باحتياجات الصناعة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات مع التركيز على تحليل السوق والتكاليف والعوائد والمخاطر وطرق التمويل وفرص التصدير للمشروعات والشركات الناشئة من خلال التعرف على متطلبات النفاذ للأسواق الدولية وبرامج دعم التصدير.



واشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ان أسبوع ريادة الأعمال يتضمن ورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء ومتخصصون، بهدف رفع جاهزية المشاركين للانخراط في منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبناء شراكات مع القطاع الصناعي والمجتمعي بما يعزز دور الجامعة الجامعة في تمكين منسوبيها وصناعة قادة المستقبل في ريادة الأعمال.



جدير بالذكر أنه حاضر باليوم الأول الدكتور المهندس ماجد صبحي خبير ريادة الأعمال وتقييم التكنولوجيات بورشة عمل بعنوان مراحل تقييم التكنولوجيا، والدكتور كرامة حفني خبير التحول الرقمى الصناعى بورشة عمل بعنوان “مراحل تقييم التكنولوجيا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.