رئيس جامعة بنها: ندعم ممارسة الرياضة بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وتعزيز الوعي بأهميتها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ختام دوري الجامعة الرياضي فى الألعاب الرياضية المختلفة والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب وبمشاركة كليات الجامعة.



وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز خلال فعاليات دورى الجامعة الرياضى.

رئيس جامعة بنها: حريصون على تشجيع ممارسة الرياضة لأهميتها فى الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب



وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع ممارسة الرياضة كنشاط يومي نظرا لدورها الهام وتأثيرها على الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.



يذكر أن دورى الجامعة الرياضى تضمن ألعاب " الملاكمة، كمال الأجسام، الكونغ فو، السلة، كرة القدم، وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة.

