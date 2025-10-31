الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: ندعم ممارسة الرياضة بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وتعزيز الوعي بأهميتها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ختام دوري الجامعة الرياضي فى الألعاب الرياضية المختلفة والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب وبمشاركة كليات الجامعة.


وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز خلال فعاليات دورى الجامعة الرياضى.

جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية

شاب يفقد حياته دفاعًا عن فتاة، مشاجرة بسبب معاكسة تنتهي بجريمة قتل في بنها

رئيس جامعة بنها: حريصون على  تشجيع ممارسة الرياضة لأهميتها فى الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب


وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع ممارسة الرياضة كنشاط يومي نظرا لدورها الهام وتأثيرها على الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.


يذكر أن دورى الجامعة الرياضى تضمن ألعاب " الملاكمة، كمال الأجسام،  الكونغ فو، السلة، كرة القدم، وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار مجاور لـ علوم بنها

انقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي على طريق بنها – بلتان بالقليوبية

أزمة في بنها، إغلاق المعابر المخالفة وتعطل السلالم المتحركة والأهالي يضطرون لعبور السكك الحديدية

الأكثر قراءة

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

عالم أزهري: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة (فيديو)

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية