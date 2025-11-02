الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

انقلاب سيارة سوزوكي
انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الزراعي، فيتو

شهد طريق مصر – الإسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، عند قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة «سوزوكي»، أسفر عن إصابة مجموعة من المواطنين بإصابات متفرقة.

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

إصابة 6 اشخاص  في انقلاب سيارة «سوزوكي» على الطريق الزراعي بطوخ

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: إسلام محمد رشدي، أحمد محمد علي، آية محمد سعد، سارة سيد سيد رسلان، علاء محمد صبري، وآدم أحمد محمد، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية بشكل كامل، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان ملابسات الحادث وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الزراعي حادث انقلاب سيارة سوزوكى شبين القناطر طريق مصر – الإسكندرية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية