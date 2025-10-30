تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

حققت الطالبة لمار محمود محمد من مدرسة حسن أبو بكر الإعدادية الرسمية للغات بإدارة القناطر الخيرية التعليمية القليوبية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه (كوميتيه).

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية أن هذا الفوز يعكس مدى الاهتمام الذي توليه المديرية برعاية الموهوبين في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها، مشيرًا إلى أن الطالبة لمار محمود تمثل نموذجًا مشرفًا للإصرار والمثابرة.

وأشاد مدير المديرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الأنشطة الطلابية والمدربون في دعم المواهب وتوفير بيئة تنافسية إيجابية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة تخطيط جيد وتدريب متقن.

كما توجه "عبده" بالشكر لأسرة الطالبة على دعمها المتواصل، ولجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح، معتبرًا إنجاز لمار حافزًا لجميع طلاب القليوبية لبذل المزيد من الجهد والتألق في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.