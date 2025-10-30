الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

لمار الأول على مستوى
لمار الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه، فيتو

حققت الطالبة لمار محمود محمد من مدرسة حسن أبو بكر الإعدادية الرسمية للغات بإدارة القناطر الخيرية التعليمية القليوبية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه (كوميتيه).

القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته في القليوبية (فيديو)

القبض على قائد سيارة نصف نقل بتهمة السير برعونة في القليوبية

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية  أن هذا الفوز يعكس مدى الاهتمام الذي توليه المديرية برعاية الموهوبين في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها، مشيرًا إلى أن الطالبة لمار محمود تمثل نموذجًا مشرفًا للإصرار والمثابرة.

وأشاد مدير المديرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الأنشطة الطلابية والمدربون في دعم المواهب وتوفير بيئة تنافسية إيجابية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة تخطيط جيد وتدريب متقن.

كما توجه "عبده" بالشكر لأسرة الطالبة على دعمها المتواصل، ولجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح، معتبرًا إنجاز لمار حافزًا لجميع طلاب القليوبية لبذل المزيد من الجهد والتألق في مختلف المجالات.

الجريدة الرسمية