محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة "ليد" بالسلم الكهربائي ببنها لتعزيز الأمان والمظهر الجمالي

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، شركة كير المسؤولة عن أعمال صيانة السلم الكهربائي بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، بضرورة تركيب لمبات إضاءة من نوع "ليد" على السلم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القليوبية المتواصل على ضمان سلامة وأمان المواطنين أثناء استخدامهم للسلم، فضلًا عن تحسين المظهر الجمالي للمنشأة، وعلي الفور تم بالفعل تركيب هذه اللمبات وتشغيلها، مما أدى إلى إضاءة السلم بشكل كامل، ليساهم ذلك في توفير رؤية أوضح وأكثر أمانًا للمستخدمين وذلك في اطار حرص المحافظة علي تقديم افضل الخدمات للمواطنين والعمل علي راحتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.