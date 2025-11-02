الأحد 02 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة "ليد" بالسلم الكهربائي ببنها لتعزيز الأمان والمظهر الجمالي

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، شركة كير المسؤولة عن أعمال صيانة السلم الكهربائي بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، بضرورة تركيب لمبات إضاءة من نوع "ليد" على السلم. 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القليوبية  المتواصل على ضمان سلامة وأمان المواطنين أثناء استخدامهم للسلم، فضلًا عن تحسين المظهر الجمالي للمنشأة، وعلي الفور تم بالفعل تركيب هذه اللمبات وتشغيلها، مما أدى إلى إضاءة السلم بشكل كامل، ليساهم ذلك في توفير رؤية أوضح وأكثر أمانًا للمستخدمين وذلك في اطار حرص المحافظة علي تقديم افضل الخدمات للمواطنين والعمل علي راحتهم 

