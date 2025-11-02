الأحد 02 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

مبادرة عيون أطفالنا
مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، فيتو

دشن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر على نظر طلاب المدارس الابتدائية.

محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تدشين مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" 

وقد انطلقت المبادرة من مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجه التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
و​تستهدف المبادرة، التي تُعد جزءًا أصيلًا من مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، فحص نظر ما يقرب من 456 ألف طالب وطالبة من الفئة العمرية 6-12 سنة بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، وتأتي هذه الخطوة لضمان الكشف المبكر عن أي مشكلات بصرية قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم.

و​أكد محافظ القليوبية خلال تدشين المبادرة، على الأهمية القصوى للرعاية الصحية للأطفال، مشددًا على أن المبادرة لا تقتصر فقط على الكشف وقياس النظر، بل تمتد لتوفير العلاج اللازم بالمجان، وأشار إلى أنه سيتم توفير نظارات طبية مجانية للأطفال الذين تثبت الفحوصات حاجتهم إليها، بالإضافة إلى توفير خدمات التصحيح والعلاج الطبي أو الجراحي لمن يحتاجون ذلك دون أي تكلفة على الأسر.
​وقد رافق المحافظ خلال تدشينه للمبادرة كل من: الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة،  ومصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، حيث تابعوا سير عمليات الفحص، واستمعوا إلى شرح مفصل حول آليات عمل الفرق الطبية المتخصصة، وتُعول المحافظة على نجاح هذه المبادرة في بناء جيل سليم البصر وقادر على التحصيل العلمي بكفاءة.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم

الجريدة الرسمية