قرار جديد للنيابة ضد 3 عاملين بشركة نقل أموال استولوا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة،بتفريغ هواتف ومكالمات ٣ متهمين بواقعة تبديد مبالغ مالية من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين استغل طبيعة عمله بالشركة وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

