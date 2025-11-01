الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد للنيابة ضد 3 عاملين بشركة نقل أموال استولوا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة،بتفريغ هواتف ومكالمات ٣ متهمين  بواقعة تبديد مبالغ مالية  من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول.

 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين استغل طبيعة عمله بالشركة وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التجمع الأول القاهرة الجديدة النيابة العامة سرقة المبالغ المالية شركات نقل الأموال قسم شرطة التجمع الأول محافظة الجيزة

مواد متعلقة

قرار عاجل من النيابة بشأن 10سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

حبس 8 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

النيابة تأمر بحجز 16 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

قرار من النيابة ضد البلوجر مهرة بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

حجز قائد دراجة نارية بتهمة الاعتداء على قائد سيارة لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

حجز 3 أشخاص لإدارتهم كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

تصل للحبس 5 سنوات، عقوبة فبركة أخبار منسوبة للداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

خبيرة مومياوات تكشف مفاجأة عن تحنيط "توت عنخ آمون" لأجنته

شاهدنا الحفل مع الأسرة، تعليق مثير من علاء مبارك على أنباء حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا السلحفاة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة كبيرة

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

المزيد
الجريدة الرسمية