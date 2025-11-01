السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن 10سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

متهمة
متهمة

أمرت النيابة العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات  10 سيدات لتورطهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مقابل مبالغ مالية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف شبكة تستغل تطبيقا إلكترونيا 

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من السيدات بالإعلان عن ممارسة الدعارة لراغبي المتعة من خلال أحد التطبيقات عبر الإنترنت، دون أي تمييز، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا إلكترونيًا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهمات وضبطهن داخل نطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهن عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمنها في التواصل مع الزبائن، كما عُثر على محادثات ومبالغ مالية تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بممارسة نشاطهن على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلين المنصات الرقمية في ترويج أعمال منافية للآداب العامة.

النيابة تأمر بالحبس واستكمال التحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمات على النيابة العامة التي أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة أي أنشطة مشابهة تستغل وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية في ارتكاب الجرائم الأخلاقية.

