إحالة عاطل تحرش بنيجيرية في القطامية للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة ملف اتهام عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة نيجيرية، في منطقة القطامية بالقاهرة للمحاكمة.

عاطل يتحرش بنيجيرية في القطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من سيدة تحمل الجنسية النيجيرية، تفيد بقيام شخص بالتحرش بها بدائرة قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وعمره 33 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.