إحالة عاطل تحرش بنيجيرية في القطامية للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة ملف اتهام عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة نيجيرية، في منطقة القطامية بالقاهرة للمحاكمة.

عاطل يتحرش بنيجيرية في القطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من سيدة تحمل الجنسية النيجيرية، تفيد بقيام شخص بالتحرش بها بدائرة قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وعمره 33 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية